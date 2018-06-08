Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Жизнь Балуха находится под угрозой – МИД
08.06.2018, 13:10

НБУ назвал куплюры, которые чаще всего подделывают

НБУ назвал куплюры, которые чаще всего подделывают

Среди изъятых в прошлом году поддельных банкнот стодолларовые составляют около 95%

Среди изъятых из обращения в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары (77,6% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (16,5 %). Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в годовом отчете на официальном сайте.

Объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых, а объемы поддельных банкнот номиналами €200, €100 и €50 составили, соответственно, 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых.

НБУ в прошлом году изъял из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных гривневых банкнот на сумму 3,6 млн грн.

Результаты 2017 года показали увеличение количества выявленных поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года. Это 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты.

Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн (7% от общего количества изъятых подделок); 100 грн (17%); 50 грн (13%). Изъятые купюры номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 1,5%.

Регулятор констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот гривни и сообщает, что ситуация с подделками контролируема и не имеет критического характера.

В 2017 году на 1 млн шт настоящих гривневых купюр приходилось около 3,6 шт поддельных (в 2016 году - 2,8 шт.).

Читайте также

Прошлое уходит. Почему идея финансового мегарегулятора устарела 06.06.2018Летнее затишье. Что будет с курсом гривни во второй половине года 04.06.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: доллар, фальшивые деньги, НБУ, фальшивомонетчик, гривня, евро
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 