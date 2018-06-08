НБУ назвал куплюры, которые чаще всего подделывают

Среди изъятых в прошлом году поддельных банкнот стодолларовые составляют около 95%

Реклама Реклама

Среди изъятых из обращения в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары (77,6% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (16,5 %). Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает в годовом отчете на официальном сайте.

Объем поддельных банкнот номиналом $100 составлял 94% от общего количества изъятых, а объемы поддельных банкнот номиналами €200, €100 и €50 составили, соответственно, 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых.

НБУ в прошлом году изъял из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных гривневых банкнот на сумму 3,6 млн грн.

Результаты 2017 года показали увеличение количества выявленных поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года. Это 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты.

Из обращения также изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн (7% от общего количества изъятых подделок); 100 грн (17%); 50 грн (13%). Изъятые купюры номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 1,5%.

Регулятор констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот гривни и сообщает, что ситуация с подделками контролируема и не имеет критического характера.

В 2017 году на 1 млн шт настоящих гривневых купюр приходилось около 3,6 шт поддельных (в 2016 году - 2,8 шт.).