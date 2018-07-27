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27.07.2018, 09:41

НБУ подсчитал, сколько средств проходит через системы переводов

НБУ подсчитал, сколько средств проходит через системы переводов

По данным Нацбанка, за шесть месяцев в Украину официально прислали $1,2 млрд

Через системы перевода средств в пределах Украины по итогам полугодия осуществлено переводов на 69,4 млрд грн, перечислено в Украину $1,2 млрд, а из Украины - $140 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального банка.

На начало июля из 37 систем перевода средств, которые работали в Украине, 31 система переводила средства в пределах Украины и 12 систем предоставляли услуги по трансграничным переводам, рассказала на круглом столе в НБУ начальник Управления оверсайта платежной инфраструктуры Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Елена Махаева. 

"Основную массу денежных переводов в пределах Украины осуществляют системы перевода средств, созданные небанковскими учреждениями - резидентами. Одиннадцать таких систем в целом совершили около 92% от всех переводов в пределах Украины", - отметила она.

Махаева добавила, что эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через СЭП НБУ, карточные платежные системы, а также банковские и почтовые переводы. 

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Теги: НБУ, система переводов
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