Венгрия подала в суд на ЕС из-за использования российских активов для помощи Украине

Венгрия в суде добивается отмены решения о помощи Украине из замороженных активов РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (фото - EPA)

Венгрия подала в суд против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира из-за использования доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине.

Иск, поданный в июле, суд ЕС принял к рассмотрению на этой неделе, сообщило венгерское издание Portfolio.

Правительство Венгрии требует отменить решение Совета ЕС от 21 мая 2024 года, которое позволило направлять доходы от замороженных российских активов на помощь Украине, в частности военную.

ЕС тогда решил передавать почти все поступления от налогообложения прибыли замороженных росактивов в Европейский фонд мира (ЕФМ), из которого компенсируют государствам-членам стоимость военной помощи Украине.

Венгрия воздержалась от поддержки решения, что позволило ЕС решать этот вопрос без согласования Венгрии.

Теперь Будапешт требует отменить решение руководящего комитета ЕФМ от марта 2025 года, которое предусматривает, что голос Венгрии не обязателен при принятии решений о распределении средств.

По мнению венгерской стороны, эта процедура нарушает основные принципы законного принятия решений, изложенные в основных договорах ЕС.