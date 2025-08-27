Угорщина подала до суду на ЄС через використання російських активів для допомоги Україні

Угорщина в суді домагається скасування рішення про допомогу Україні із заморожених активів РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (фото - EPA)

Угорщина подала до суду проти Ради Євросоюзу і Європейського фонду миру через використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні.

Позов, поданий у липні, суд ЄС взяв до розгляду цього тижня, повідомило угорське видання Portfolio.

Уряд Угорщини вимагає скасувати рішення Ради ЄС від 21 травня 2024 року, яке дозволило спрямовувати доходи від заморожених російських активів на допомогу Україні, зокрема військову.

ЄС тоді вирішив передавати майже всі надходження від оподаткування прибутків заморожених росактивів до Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого компенсують державам-членам вартість військової допомоги Україні.

Угорщина утрималась від підтримки рішення, що дало змогу ЄС вирішувати це питання без погодження Угорщини.

Тепер Будапешт вимагає скасувати рішення керівного комітету ЄФМ від березня 2025 року, яке передбачає, що голос Угорщини не обов’язковий під час ухвалення рішень щодо розподілу коштів.

На думку угорської сторони, ця процедура порушує основні принципи законного ухвалення рішень, викладені в основних договорах ЄС.