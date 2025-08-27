Международные компании финансируют миллион российских солдат через налоги – Newsweek

За 2024 год иностранные компании в России заплатили не менее $20 млрд налогов

Фото: Минобороны РФ

За 2024 год иностранные компании в России заплатили не менее $20 млрд налогов. Этой суммы хватило бы для выплаты зарплаты одному миллиону российских солдат, сообщает Newsweek.

Издание ссылается на эксклюзивные данные, которые предоставили группа B4Ukraine и Институт Киевской школы экономики (KSE).

Цифра в 1 млн солдат была рассчитана на основе сообщения, в котором говорилось, что российские солдаты в Кемеровской области зарабатывают $18 400 за контракт.

С начала полномасштабной войны в Украине иностранные компании заплатили России более $60 млрд налогов – это половина военного бюджета РФ только на 2025 год.

Среди крупнейших налогоплательщиков в 2024 году:

→ австрийский Raiffeisen Bank – $402 млн;

→ китайский производитель автомобилей Chery Automobile – $222 млн;

→ транснациональная табачная компания Philip Morris International – $220 млн;

→ японская табачная компания Japan Tobacco International – $182 млн;

→ французский ритейлер Leroy Merlin – $128 млн.

Большинство этих компаний работают в Украине.

Присутствие иностранного бизнеса на российском рынке – это не просто экономическая проблема для G7 и союзников, а прямая угроза экономической безопасности стран Запада, заявили B4Ukraine и KSE.

"Делая значительные налоговые взносы в военный фонд России, иностранные компании фактически субсидируют закупку оружия и выплату военных зарплат. Их финансовое участие непосредственно подрывает обороноспособность Украины и способствует более широкой региональной опасности", – отмечается в отчете.