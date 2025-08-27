Міжнародні компанії фінансують мільйон російських солдатів через податки – Newsweek

За 2024 рік іноземні компанії в Росії заплатили не менш ніж $20 млрд податків

Фото: Міноборони РФ

За 2024 рік іноземні компанії в Росії заплатили не менш ніж $20 млрд податків. Цієї суми вистачило б для виплати зарплати одному мільйону російських солдатів, повідомляє Newsweek.

Видання посилається на ексклюзивні дані, які надали група B4Ukraine та Інститут Київської школи економіки (KSE).

Цифра в 1 млн солдатів була розрахована на основі повідомлення, в якому йшлося, що російські солдати в Кемеровській області заробляють $18 400 за контракт.

З початку повномасштабної війни в Україні іноземні компанії заплатили Росії понад $60 млрд податків – це половина військового бюджету РФ лише на 2025 рік.

Серед найбільших платників податків у 2024 році:

→ австрійський Raiffeisen Bank – $402 млн;

→ китайський виробник автомобілів Chery Automobile – $222 млн;

→ транснаціональна тютюнова компанія Philip Morris International – $220 млн;

→ японська тютюнова компанія Japan Tobacco International – $182 млн;

→ французький ритейлер Leroy Merlin – $128 млн.

Більшість цих компаній працюють в Україні.

Присутність іноземного бізнесу на російському ринку – це не просто економічна проблема для G7 та союзників, а пряма загроза економічній безпеці країн Заходу, заявили B4Ukraine та KSE.

"Роблячи значні податкові внески до військового фонду Росії, іноземні компанії фактично субсидують закупівлю зброї та виплату військових зарплат. Їхня фінансова участь безпосередньо підриває обороноздатність України та сприяє ширшій регіональній небезпеці", – зазначається у звіті.