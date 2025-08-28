Самый успешный в мире суверенный фонд делает ставку на Европу, а не США в ближайшие 10 лет

Суверенный фонд Новой Зеландии делает ставку на то, что европейские акции будут опережать американские в течение следующего десятилетия

Новозеландский NZ Super Fund, признанный самым эффективным среди суверенных фондов за последние 10 и 20 лет, сократил долю американских акций в своем портфеле и увеличил долю европейских. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на соруководителей инвестиционного фонда Брэда Данстана и Вилла Гудвина.

По их словам, на данный момент это тактическое решение на горизонте ближайших 10 лет: Европа выглядит недооцененной, в то время как американские акции переоценены и рискуют потерять премию в будущем.

Инвесторы фонда считают, что Stoxx Europe 600 в настоящее время торгуется ниже справедливой стоимости, в то время как акции США, наоборот, торгуются выше. В долгосрочной перспективе (десятилетие) это преимущество должно исчезнуть.

По состоянию на конец июня фонд был "перегружен" европейскими акциями на 2% и "недогружен" американскими на 3,5%.

Фонд также видит перспективы в европейском частном капитале, где стремится работать с "молодыми и амбициозными менеджерами".

"Это сигнализирует о потере доверия некоторых глобальных инвесторов к долгосрочным перспективам фондового рынка США", – пишет издание.

За последнее десятилетие S&P 500 вырос более чем на 310% (с учетом дивидендов), в то время как Stoxx Europe 600 – всего на 115%.

NZ Super Fund управляет активами на сумму $44 млрд и демонстрирует среднюю доходность более 10% в год. Его успех объясняется высокой готовностью к риску и подходом "total portfolio" (оценка риска всего портфеля в целом), что позволяет гибко изменять структуру активов.