Инвесторы рекордно сокращают вложения в американские акции – опрос Bank of America

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Инвесторы резко снизили долю вложений в американские акции, что стало наибольшим сокращением в истории, согласно последнему опросу Bank of America. Об этом сообщает Bloomberg.

Фондовые менеджеры сообщили о 23%-ом недовесе в американских акциях – это падение на 40 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом. Резкий разворот в настроениях произошел на фоне понижения индекса S&P 500 примерно на 8% от рекордного уровня в феврале.

"Пик исключительности США позади, что подтверждается рекордным оттоком капитала из американских акций", – отметил стратег BofA Майкл Хартнетт.

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В то же время европейские рынки демонстрируют рост оптимизма, особенно на фоне запланированных масштабных расходов Германии на оборону и инфраструктуру.

Согласно исследованию, аллокация в акции еврозоны достигла самого высокого уровня с 2021 года, тогда как в США она самая низкая с июня 2023 года. Опрос, проведенный с 7 по 13 марта, охватил 171 участника с активами на сумму $426 млрд.

Инвесторы также увеличили долю наличных средств до 4,1% с 3,5% — это самый большой скачок с 2020 года. Кроме того, выросли вложения в традиционно защитные сектора, такие как товары повседневного спроса, тогда как доля технологических акций значительно сократилась.

Несмотря на 10%-ную коррекцию на прошлой неделе, S&P 500 уже начал восстанавливаться, получив поддержку после экономических данных, которые снизили опасения по поводу рецессии. Хартнетт считает, что дальнейший рост S&P 500 выше 6000 пунктов возможен только при ослаблении торговых войн и инфляционного давления.