Европейские биржи выросли на фоне надежд на перемирие в Украине

Европейские фондовые рынки выросли после того, как Украина согласилась на перемирие с РФ по предложению США

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Европейские фондовые рынки выросли в среду после того, как Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Акции Zealand Pharma резко подскочили после объявления о сотрудничестве с Roche.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,6% по состоянию на 08:15 по Гринвичу, отыгрывая часть потерь после падения на 1,7% в предыдущей сессии. Ранее президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на канадскую сталь и алюминий.

Большинство секторов в составе индекса открыли торги по росту. Лидерами стали европейские банки – их индекс вырос на 1,1%.

Акции Zealand Pharma выросли на 34% после того, как швейцарская фармацевтическая компания Roche заключила соглашение о сотрудничестве с датской биотехнологической фирмой по разработке терапии от ожирения. Сумма сделки может составить 5,3 миллиарда долларов. Акции Roche также выросли на 4%.

А индекс европейского розничного сектора стал аутсайдером – он снизился на 2,8%. Puma обвалилась на 22% до самого низкого уровня за восемь лет после публикации негативного прогноза продаж в первом квартале.

Porsche потеряла 4,5%, поскольку компания предупредила, что масштабная реструктуризация, торговая напряженность и растущая конкуренция в Китае негативно повлияют на прибыль в 2025 году.

Тем временем внимание инвесторов приковано к публикации данных об инфляции в США. Любое превышение прогнозируемого уровня может усилить опасения по поводу стагфляции в крупнейшей экономике мира.