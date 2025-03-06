The Budget Lab at Yale проанализировала и смоделировала, что будет с ВВП, ценами и тратами потребителей после того, как президент США Дональд Трамп ввел в действие новые 25% пошлины на экспорт из двух своих крупнейших торговых партнеров – Мексики и Канады, и 20% для товаров из Китая.

LIGA.net собрала основные факты и публикует перевод исследования.

Ключевые факты, как повышение тарифов повлияет на американскую экономику:

Изменения поднимут эффективную ставку тарифов США на 7 процентных пунктов, достигнув самого высокого уровня с 1943 года.

Общий уровень цен повысится на 1,0-1,2%, что равняется средним потерям для домохозяйств в размере $1,600–2,000 в год (в ценах 2024 года).

Рост реального ВВП в 2025 году будет на 0,6% ниже. В долгосрочной перспективе экономика США будет оставаться на 0,3-0,4% меньше, что эквивалентно $80-110 млрд ежегодно.

Ожидается, что тарифы принесут $1,4-1,5 трлн в бюджет в 2026-2035 годах (без учета поведенческих изменений). Если учитывать динамический доход (с учетом поведенческих изменений), то поступления будут меньше на $300-360 млрд.

Тарифы являются регрессивными налогами – больше всего пострадают домохозяйства с низкими доходами. Их потери оцениваются в $900–1,100 в год.

Непропорционально пострадают цены на электронику и одежду. Цены на автомобили и продукты питания также поднимутся выше среднего.

Как это повлияет на расходы населения

В полном объеме введенных налогов Индекс потребительских расходов (PCE) в краткосрочной перспективе вырастет на 1% при частичных ответных мерах (Limited Retaliation) и на 1,2% при полном ответе (Full Retaliation) и если Федеральная резервная система не изменит свою монетарную политику в ответ на экономические последствия. Такое повышение эквивалентно дополнительным расходам потребителей в размере $1600–2000.

Долгосрочный эффект немного смягчит влияние новых тарифов, потому что ожидается, что население изменит свои потребительские привычки. После адаптации (когда покупатели начнут искать альтернативные товары или меньше потреблять) рост уровня потребительских расходов составит 0,7-0,9% – то есть $1100-1400 для одного домохозяйства.