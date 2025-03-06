Зміст:
  1. Як це вплине на витрати населення
  2. Як це вплине на ВВП
  3. Як це вплине на надходження до бюджету
  4. Як це вплине на ціни

The Budget Lab at Yale проаналізувала та змоделювала, що буде з ВВП, цінами та витратами споживачів після того, як президент США Дональд Трамп ввів в дію нові 25% мита на експорт з двох своїх найбільших торгових партнерів – Мексики та Канади, та 20% для товарів з Китаю.

LIGA.net зібрала основні факти та публікує переклад дослідження.

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