The Budget Lab at Yale проаналізувала та змоделювала, що буде з ВВП, цінами та витратами споживачів після того, як президент США Дональд Трамп ввів в дію нові 25% мита на експорт з двох своїх найбільших торгових партнерів – Мексики та Канади, та 20% для товарів з Китаю.

LIGA.net зібрала основні факти та публікує переклад дослідження.