Дорожча електроніка, їжа та бідніше населення. Як вплинуть нові тарифи Трампа
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The Budget Lab at Yale проаналізувала та змоделювала, що буде з ВВП, цінами та витратами споживачів після того, як президент США Дональд Трамп ввів в дію нові 25% мита на експорт з двох своїх найбільших торгових партнерів – Мексики та Канади, та 20% для товарів з Китаю.
LIGA.net зібрала основні факти та публікує переклад дослідження.
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