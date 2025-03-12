Європейські біржі зросли на тлі надій на перемир'я в Україні
Європейські фондові ринки зросли в середу після того, як Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного перемир'я з Росією. Про це повідомляє агентство Reuters.
Акції Zealand Pharma різко підскочили після оголошення про співпрацю з Roche.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,6% станом на 08:15 за Гринвічем, відіграючи частину втрат після падіння на 1,7% у попередній сесії. Раніше президент США Дональд Трамп подвоїв мита на канадську сталь і алюміній.
Більшість секторів у складі індексу відкрили торги зростанням. Лідерами стали європейські банки – їхній індекс піднявся на 1,1%.
Акції Zealand Pharma зросли на 34% після того, як швейцарська фармацевтична компанія Roche уклала угоду про співпрацю з данською біотехнологічною фірмою щодо розробки терапії від ожиріння. Сума угоди може сягнути 5,3 мільярда доларів. Акції Roche також зросли на 4%.
Натомість індекс європейського роздрібного сектору став аутсайдером – він знизився на 2,8%. Puma обвалилася на 22% до найнижчого рівня за вісім років після публікації невтішного прогнозу щодо продажів у першому кварталі.
Porsche втратила 4,5%, оскільки компанія попередила, що масштабна реструктуризація, торговельна напруженість і конкуренція, що зростає в Китаї, негативно вплинуть на прибутки у 2025 році.
Тим часом увага інвесторів прикута до публікації даних про інфляцію в США. Будь-яке перевищення прогнозованого рівня може посилити побоювання щодо стагфляції в найбільшій економіці світу.
- Президент США відмовився виключити можливість, що його економічна політика приведе до падіння ВВП.