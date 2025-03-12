Європейські біржі зросли на тлі надій на перемир'я в Україні

Європейські фондові ринки зросли після того, як Україна погодилася на перемир’я з РФ за пропозицією США

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Європейські фондові ринки зросли в середу після того, як Україна прийняла пропозицію США щодо 30-денного перемир'я з Росією. Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції Zealand Pharma різко підскочили після оголошення про співпрацю з Roche.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,6% станом на 08:15 за Гринвічем, відіграючи частину втрат після падіння на 1,7% у попередній сесії. Раніше президент США Дональд Трамп подвоїв мита на канадську сталь і алюміній.

Більшість секторів у складі індексу відкрили торги зростанням. Лідерами стали європейські банки – їхній індекс піднявся на 1,1%.

Акції Zealand Pharma зросли на 34% після того, як швейцарська фармацевтична компанія Roche уклала угоду про співпрацю з данською біотехнологічною фірмою щодо розробки терапії від ожиріння. Сума угоди може сягнути 5,3 мільярда доларів. Акції Roche також зросли на 4%.

Натомість індекс європейського роздрібного сектору став аутсайдером – він знизився на 2,8%. Puma обвалилася на 22% до найнижчого рівня за вісім років після публікації невтішного прогнозу щодо продажів у першому кварталі.

Porsche втратила 4,5%, оскільки компанія попередила, що масштабна реструктуризація, торговельна напруженість і конкуренція, що зростає в Китаї, негативно вплинуть на прибутки у 2025 році.

Тим часом увага інвесторів прикута до публікації даних про інфляцію в США. Будь-яке перевищення прогнозованого рівня може посилити побоювання щодо стагфляції в найбільшій економіці світу.