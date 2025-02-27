Политические заявления Дональда Трампа и Илона Маска уже влияют на экономические показатели США и их компаний – в первую очередь финансовые.

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Какие настроения сейчас доминируют на рынках и как инвесторы оценивают перспективы – в обзоре LIGA.net.

Европейские продажи падают, а Маск становится токсичным для рынка

Илон Маск продолжает возглавлять список самых богатых людей мира, и его состояние за последние два месяца сократилось более чем на $100 млрд. Прежде всего – потому, что в последние недели ускорилась распродажа акций Tesla, его производителя электромобилей, сообщает NBC News.

Во вторник, 25 февраля 2025 года, акции автопроизводителя упали еще на 8% до $302,8, а с начала года они уже потеряли 25% стоимости.

Главной причиной такой динамики стал спад продаж Tesla в Европе, где в январе этого года регистрация новых электрокаров компании сократилась на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий рынок электромобилей в регионе показывает рост. Также отмечается понижение продаж в Китае.

Некоторые аналитики, пишет издание, предполагают, что потребители из Европы могут избегать Tesla из-за активной вовлеченности Маска в администрацию Дональда Трампа, что привело к росту напряжения в отношениях между США и Европейским Союзом.

В январе 2025 года, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей, компания, основанная Илоном Маском, зарегистрировала всего 9945 автомобилей в январе. Год назад эта цифра составляла в два раза больше – 18 161 единицу.

Отчасти ситуацию можно объяснить обновлением производственных линий для Model Y – наиболее популярной модели Tesla. Также на уровень регистрации в некоторых странах повлиял дефицит запасов.

Однако опросы в Германии и Великобритании показали, что политические взгляды Маска и его активное участие в глобальных политических вопросах воспринимаются европейцами негативно. Его поддержка ультраправых партий и критика лидеров других стран подрывают доверие потребителей, пишет Bloomberg.

В конце 2024 года акции Tesla стремительно росли после победы Дональда Трампа на выборах в США. Инвесторы рассчитывали, что дружеские отношения Маска с новой администрацией облегчат регуляторный путь для Tesla в реализации амбициозных планов по автономному вождению.

Однако по достижении исторического пика в середине декабря акции компании начали стабильное падение. Причиной стали беспокойство по поводу замедления продаж и опасения, что политическая активность Маска может негативно сказаться на компании.

Сегодня акции Tesla демонстрируют самый плохой результат среди крупных технологических компаний, что существенно влияет на общую эффективность сектора.

И несмотря на имеющийся негативный тренд, ряд инвесторов считают, что снижение акций Tesla является временным явлением, потому что компания планирует в 2025 году запустить сервис роботизированного такси, а также расширяет модельный ряд в соответствии с изменениями потребителей. Кроме того, Tesla готовится представить свою технологию полностью автономного вождения на китайском рынке.

Американские индексы падают на фоне экономической неопределенности

Индексы фондовых бирж США в целом переживают худшее падение за последние два месяца. Ситуация усугубляется политической нестабильностью, стагнацией бизнес-активности, ростом пошлин и цен, сообщает Financial Times.

Так, 22 февраля индекс S&P 500 (фондовый индекс, в корзину которого включены 503 акции 500 избранных торгов на фондовых биржах публичных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию. – Ред.) потерял 1,7%, что стало самым большим падением с 18 декабря 2024 года. Тогда Федеральная резервная система снизила процентные ставки, но дала сигнал о замедлении темпов смягчения монетарной политики в 2025 году.

Индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологический сектор, упал на 2,2% – самое резкое падение с 27 января. Тогда основной причиной стало беспокойство из-за стремительного развития китайского AI-стартапа DeepSeek.

FT отмечает, что серия отчетов свидетельствует о растущих проблемах в экономике США из-за высоких затрат на заимствование и инфляцию. Кроме того, введенные Трампом пошлины начали негативно влиять на потребительские настроения и бизнес-активность.

Падение американских фондовых индексов прервало рост, поднявший S&P 500 до рекордного уровня 19 февраля 2025 года.

"Политика Трампа, направленная на сокращение регулирования и ускорение экономического роста, поначалу вызвала волну оптимизма на фондовом рынке. Однако сейчас этот энтузиазм проходит из-за опасений относительно последствий тарифной политики, которая может усилить инфляцию", – отмечается в материале издания.

По данным на 21 февраля продажи объектов вторичной недвижимости в США снизились на 4,9% по сравнению с декабрем, поскольку покупатели столкнулись с высокими ипотечными ставками и ценами.

Также индекс потребительской уверенности в феврале резко упал, достигнув уровня, невиданного с 1995 года.

Отдельно исследование S&P Global показало, что сектор услуг США сократился впервые за два года. Бизнес отмечает рост затрат на производство и растущее давление на заработные платы, что частично вызвано введением пошлин.

"Оптимизм бизнеса в начале года исчез, уступив место неопределенности, стагнации и инфляционному давлению", – говорит Крис Уильямсон, главный экономист S&P Global Market Intelligence.