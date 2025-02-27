Політичні заяви Дональда Трампа та Ілона Маска вже впливають на економічні показники США та їхніх компаній – найперше фінансові.

Які настрої зараз домінують на ринках і як інвестори оцінюють перспективи – в огляді LIGA.net.

Європейський продаж падає, а Маск стає токсичним для ринку

Ілон Маск продовжує очолювати список найбагатших людей світу, та його статки за останні два місяці скоротилися більш ніж на $100 млрд. Найперше – через те, що останніми тижнями прискорився розпродаж акцій Tesla, його виробника електромобілів, повідомляє NBC News.

У вівторок, 25 лютого 2025 року, акції автовиробника впали ще на 8% до $302,8, а загалом із початку року вони вже втратили 25% вартості.

Головною причиною такої динаміки став спад продажу Tesla у Європі, де в січні цього року реєстрації нових електрокарів компанії скоротилися на 45% проти аналогічного періоду минулого року. Водночас загальний ринок електромобілів у регіоні демонструє зростання. Також зазначається зниження продажу у Китаї.

Деякі аналітики, пише видання, припускають, що споживачі з Європи можуть уникати Tesla через активну залученість Маска до адміністрації Дональда Трампа, що призвело до зростання напруження у відносинах між США та Європейським Союзом.

У січні 2025 року, за даними Європейської асоціації виробників автомобілів, компанія, заснована Ілоном Маском, зареєструвала лише 9945 автомобілів. Рік тому ця цифра становила вдвічі більше – 18 161 одиницю.

Частково ситуацію можна пояснити оновленням виробничих ліній для Model Y — найбільш популярної моделі Tesla. Також на рівень реєстрації у деяких країнах вплинув дефіцит запасів.

Та опитування у Німеччині й Великій Британії показали, що політичні погляди Маска і його активна участь у глобальних політичних питаннях сприймаються європейцями негативно. Його підтримка ультраправих партій і критика лідерів інших країн підривають довіру споживачів, пише Bloomberg.

Наприкінці 2024 року акції Tesla стрімко зростали після перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Інвестори розраховували, що дружні відносини Маска з новою адміністрацією полегшать регуляторний шлях для Tesla в реалізації амбітних планів щодо автономного водіння.

Проте після досягнення історичного піка в середині грудня акції компанії почали стабільне падіння. Причиною стали занепокоєння щодо уповільнення продажу та побоювання, що політична активність Маска може негативно позначитися на компанії.

Сьогодні акції Tesla демонструють найгірший результат серед великих технологічних компаній, що суттєво впливає на загальну ефективність сектору.

Та попри наявний негативний тренд, низка інвесторів вважає, що зниження акцій Tesla є тимчасовим явищем, бо компанія планує у 2025 році запустити сервіс роботизованого таксі, а також розширює модельний ряд відповідно до змін у вподобаннях споживачів. Крім того, Tesla готується представити свою технологію повністю автономного водіння на китайському ринку.

Американські індекси падають на тлі економічної невизначеності

Індекси фондових бірж США загалом переживають найгірше за останні два місяці падіння. Ситуація ускладнюється політичною нестабільністю, стагнацією бізнес-активності, зростанням мит і цін, повідомляє Financial Times.

Так, 22 лютого індекс S&P 500 (фондовий індекс, у кошик якого включено 503 акції 500 вибраних торгів на фондових біржах публічних компаній США, які мають найбільшу капіталізацію. – Ред.) втратив 1,7%, що стало найбільшим падінням із 18 грудня 2024 року. Тоді Федеральна резервна система знизила процентні ставки, але дала сигнал про уповільнення темпів пом’якшення монетарної політики у 2025 році.

Індекс Nasdaq Composite, орієнтований на технологічний сектор, впав на 2,2% — найрізкіше падіння з 27 січня. Тоді основною причиною стало занепокоєння через стрімкий розвиток китайського AI-стартапу DeepSeek.

FT зазначає, що серія звітів свідчить про зростання проблем в економіці США через високі витрати на запозичення та інфляцію. Крім того, введені Трампом мита почали негативно впливати на споживчі настрої та бізнес-активність.

Падіння американських фондових індексів перервало зростання, яке підняло S&P 500 до рекордного рівня 19 лютого 2025 року.

"Політика Трампа, спрямована на скорочення регулювання та прискорення економічного зростання, спочатку викликала хвилю оптимізму на фондовому ринку. Однак зараз цей ентузіазм спадає через побоювання щодо наслідків тарифної політики, яка може посилити інфляцію", – зазначається в матеріалі видання.

За даними на 21 лютого, продаж об’єктів вторинної нерухомості у США знизився на 4,9% проти грудня, оскільки покупці зіткнулися з високими іпотечними ставками та цінами.

Також індекс споживчої впевненості в лютому різко впав, досягнувши рівня, небаченого з 1995 року.

Окремо дослідження S&P Global показало, що сектор послуг США скоротився вперше за два роки. Бізнес зазначає зростання витрат на виробництво та зростання тиску на заробітні плати, що частково спричинено введенням мит.

"Оптимізм бізнесу на початку року зник, поступившись місцем невизначеності, стагнації та інфляційному тиску", – каже Кріс Вільямсон, головний економіст S&P Global Market Intelligence.