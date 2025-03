Инвесторы скупают китайские акции из-за действий Трампа

Фото: depositphotos.com

На фоне торговой войны Дональда Трампа и опасений рецессии в США инвесторы все чаще обращают внимание на китайские акции как альтернативу американским. Об этом пишет Reuters.

Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 17% с начала года, в то время как S&P 500 за этот же период снизился на 9%.

Такие изменения в инвестиционных настроениях обусловлены нестабильной экономической ситуацией в США и отходом от стратегии TINA ("There Is No Alternative"), ранее делавшей американские активы единственным очевидным выбором. Теперь инвесторы склоняются к TIARA ("There Is A Reasonable Alternative"), выбирая китайский рынок, в том числе технологический сектор, где акции сейчас торгуются на 30% дешевле пиковых значений 2021 года.

Читайте также Как заявления Маска и Трампа привели к падению акций Tesla и биржевых индексов

Несмотря на риски, связанные с государственным регулированием и общей экономической стабильностью Китая, интерес к его рынку растет. Особенно привлекательны для инвесторов технологические компании, оборонный сектор и сфера потребительских игр. Дополнительный импульс рынку придал успешный дебют стартапа DeepSeek, специализирующегося на искусственном интеллекте.

Оптимизм инвесторов также поддерживается политикой китайского правительства и ожиданиями фискального стимулирования, что может способствовать дальнейшему росту рынка.