Інвестори скуповують китайські акції через дії Трампа

На тлі торгової війни Дональда Трампа та побоювань рецесії в США інвестори все частіше звертають увагу на китайські акції як альтернативу американським. Про це пише Reuters.

Індекс Hang Seng у Гонконгу зріс на 17% з початку року, тоді як S&P 500 за цей же період знизився на 9%.

Такі зміни в інвестиційних настроях зумовлені нестабільною економічною ситуацією в США та відходом від стратегії TINA ("There Is No Alternative"), яка раніше робила американські активи єдиним очевидним вибором. Тепер інвестори схиляються до TIARA ("There Is A Reasonable Alternative"), обираючи китайський ринок, зокрема технологічний сектор, де акції зараз торгуються на 30% дешевше за пікові значення 2021 року.

Попри ризики, пов’язані з державним регулюванням та загальною економічною стабільністю Китаю, інтерес до його ринку зростає. Особливо привабливими для інвесторів є технологічні компанії, оборонний сектор і сфера споживчих ігор. Додатковий імпульс ринку надав успішний дебют стартапу DeepSeek, що спеціалізується на штучному інтелекті.

Оптимізм інвесторів також підтримується політикою китайського уряду та очікуваннями фіскального стимулювання, що може сприяти подальшому зростанню ринку.