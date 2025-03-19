Інвестори рекордно скорочують вкладення в американські акції – опитування Bank of America

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Інвестори різко зменшили частку вкладень в американські акції, що стало найбільшим скороченням в історії, згідно з останнім опитуванням Bank of America. Про це інформує Bloomberg.

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Фондові менеджери повідомили про 23%-ву недовагу в американських акціях — це падіння на 40 процентних пунктів проти попереднього опитуванням. Різкий розворот у настроях відбувся на тлі зниження індексу S&P 500 приблизно на 8% від рекордного рівня в лютому.

"Пік винятковості США позаду, що підтверджується рекордним відтоком капіталу з американських акцій", — зазначив стратег BofA Майкл Гартнетт.

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Водночас європейські ринки демонструють зростання оптимізму, особливо на фоні запланованих масштабних витрат Німеччини на оборону та інфраструктуру.

Згідно з дослідженням, алокація в єврозонні акції досягла найвищого рівня з 2021 року, тоді як у США вона найнижча з червня 2023 року. Опитування, проведене з 7 до 13 березня, охопило 171 учасника з активами на суму $426 млрд.

Інвестори також збільшили частку готівки до 4,1% з 3,5% — це найбільший стрибок із 2020 року. Крім того, зросли вкладення в традиційно захисні сектори, такі як товари широкого вжитку, тоді як частка технологічних акцій значно скоротилася.

Попри 10%-ву корекцію минулого тижня, S&P 500 вже почав відновлюватися, отримавши підтримку після економічних даних, що знизили побоювання щодо рецесії. Гартнетт вважає, що подальше зростання S&P 500 вище 6000 пунктів можливе лише за умови послаблення торгових воєн та інфляційного тиску.