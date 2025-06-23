Spiegel: Инвесторы бегут с рынков США в европейские, потому что "Трамп всегда дает заднюю"
Несмотря на экономические трудности, европейские фондовые рынки первой половины 2025 года впервые за много лет обошли по динамике американские. Об этом пишет немецкий еженедельный журнал Spiegel.
В последние годы основные потоки инвестиций были сосредоточены на рынках США. Главный инвестиционный директор DWS Винченцо Ведда заявил: "Сейчас ситуация изменилась".
По данным международных инвестиционных компаний, с начала 2025 года инвесторы массово выводят деньги с американских рынков и переориентируют капитал на Европу.
Основной причиной этого называют непредсказуемую политику президента США Дональда Трампа – прежде всего его заявления о пошлинах и торговых конфликтах.
Из-за склонности Трампа сначала делать громкие заявления, а затем их сворачивать он получил в финансовых кругах прозвище TACO – аббревиатура от Trump Always Chickens Out (Трамп всегда дает заднюю).
Такая непоследовательность президента США рождает неопределенность, которой боятся финансовые рынки.
В то же время уверенность в будущем Европы, по словам аналитиков, среди инвесторов растет.
В первой половине 2025 года индексы в Германии, Испании и Италии выросли более чем на 10%, а немецкий DAX прибавил около 16%. При этом американские фондовые индексы показали очень слабый прирост – менее 2%.
Аналитики прогнозируют, что тренд на снижение доли США в портфелях и повышение интереса к Европе, вероятно, будет продолжаться и во второй половине 2025 года.
- В начале 2025 года европейские акции демонстрировали лучшую динамику роста, чем американские, что было первым подобным случаем за последние 25 лет.