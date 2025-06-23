Spiegel: Инвесторы бегут с рынков США в европейские, потому что "Трамп всегда дает заднюю"

Европейские фондовые рынки впервые за много лет показывают лучшую динамику, чем американские

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Несмотря на экономические трудности, европейские фондовые рынки первой половины 2025 года впервые за много лет обошли по динамике американские. Об этом пишет немецкий еженедельный журнал Spiegel.

В последние годы основные потоки инвестиций были сосредоточены на рынках США. Главный инвестиционный директор DWS Винченцо Ведда заявил: "Сейчас ситуация изменилась".

По данным международных инвестиционных компаний, с начала 2025 года инвесторы массово выводят деньги с американских рынков и переориентируют капитал на Европу.

Основной причиной этого называют непредсказуемую политику президента США Дональда Трампа – прежде всего его заявления о пошлинах и торговых конфликтах.

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Из-за склонности Трампа сначала делать громкие заявления, а затем их сворачивать он получил в финансовых кругах прозвище TACO – аббревиатура от Trump Always Chickens Out (Трамп всегда дает заднюю).

Такая непоследовательность президента США рождает неопределенность, которой боятся финансовые рынки.

В то же время уверенность в будущем Европы, по словам аналитиков, среди инвесторов растет.

В первой половине 2025 года индексы в Германии, Испании и Италии выросли более чем на 10%, а немецкий DAX прибавил около 16%. При этом американские фондовые индексы показали очень слабый прирост – менее 2%.

Аналитики прогнозируют, что тренд на снижение доли США в портфелях и повышение интереса к Европе, вероятно, будет продолжаться и во второй половине 2025 года.