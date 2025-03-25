Европейский рынок акций обогнал американский впервые за 25 лет – Deutsche Bank

С начала 2025 года индекс Stoxx Europe 600 прибавил 3%, тогда как американский S&P 500 потерял 2%

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В начале 2025 года европейские акции демонстрируют лучшую динамику роста, чем американские, что является первым подобным случаем за последние 25 лет, сообщает Marketwatch, со ссылкой на данные Deutsche Bank.

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С начала текущего года европейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 3%, в то время как американский S&P 500 потерял 2%. Подобное опережение европейского рынка над американским в последний раз наблюдалось в 2000 году, когда разница в доходности превысила 10%.

Этот успех европейских акций связывается с изменением настроений инвесторов. После начала войны в Украине в 2022 году и до ноября 2024 года разрыв в коэффициенте P/E между США и Европой увеличился на 4,5 пункта. Однако после победы Дональда Трампа на выборах в США этот разрыв сократился на 2,7 пункта. Это произошло из-за политической нестабильности в США, падения стоимости акций технологических гигантов и надежды на перемирие в Украине.

В то же время ситуация на американском рынке развивается иначе. Институциональные инвесторы массово продают акции, в то время как частные трейдеры активно их покупают. По данным VandaTrack, в 2025 году розничные инвесторы вложили в американские акции и ETF $67 млрд. Bank of America зафиксировал рекордное сокращение вложений крупных игроков в марте этого года.

Частные инвесторы продолжают верить в рынок, невзирая на его нестабильность. Однако тарифная политика Трампа остается ключевым фактором неопределенности. Ожидается, что 2 апреля президент объявит о новых пошлинах, что может повлиять на рынок. Недавний рост индекса S&P 500 на 1,8% связывается с надеждами на пересмотр этих планов.