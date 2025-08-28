Глава PlayCity предложил пересмотреть налог на выигрыши

PlayCity предлагает облагать налогом только чистый выигрыш, а не всю сумму выплаты, чтобы легальный рынок мог конкурировать с теневым

Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине действует несовершенная система налогообложения выигрышей в сфере азартных игр, которая фактически делает легальный рынок неконкурентоспособным по сравнению с теневым. Об этом в интервью LIGA.net рассказал руководитель PlayCity Геннадий Новиков.

По его словам, это выражается в том, что налог применяется не к чистому выигрышу, а ко всей сумме выплаты.

Читайте также Кабмин планирует перезапустить рынок лотерей. Он находится в подвешенном состоянии более 10 лет

"Например, я ставлю 1000 гривень у легального букмекера с коэффициентом 1:1 и выигрываю 1100. Налоговая требует удерживать 23% не с 100 грн разницы, а со всей суммы – 1100 грн. В итоге игрок получает меньше, чем поставил", – пояснил Новиков.

Он подчеркивает, что такая модель отпугивает клиентов от легальных операторов и стимулирует работу в тени, где налогов вообще нет. "Мы не говорим, что в легальном сегменте не должно быть налогов. Но они должны быть справедливыми. 23% нужно применять к разнице, а не ко всей выплате", – добавил руководитель PlayCity.

По его мнению, изменение подхода к налогообложению выигрышей может стать одним из эффективных инструментов в борьбе с нелегальным рынком и одновременно создаст нормальные условия для развития легального бизнеса.