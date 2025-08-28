Глава PlayCity запропонував переглянути податок на виграші

PlayCity пропонує оподатковувати лише чистий виграш, а не всю суму виплати, щоб легальний ринок міг конкурувати з тіньовим.

Ілюстративне фото: depositphotos.com

В Україні діє непродумана система оподаткування виграшів у сфері азартних ігор, яка фактично робить легальний ринок неконкурентним порівняно з тіньовим. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів керівник PlayCity Геннадій Новіков.

За його словами, це виражається в тому, що податок застосовується не до чистого виграшу, а до всієї суми виплати.

Читайте також Кабмін планує перезапустити лотерейний ринок. Він понад 10 років у підвішеному стані

"Наприклад, я ставлю 1000 гривень у легального букмекера з коефіцієнтом 1:1 і виграю 1100. Податкова вимагає утримувати 23% не з 100 грн різниці, а з усієї суми – 1100 грн. У підсумку гравець отримує менше, ніж поставив", – пояснив Новіков.

Він наголошує, що така модель відлякує клієнтів від легальних операторів і стимулює роботу в тіні, де податків взагалі немає. "Ми не кажемо, що у легальному сегменті податків не повинно бути. Але вони мають бути справедливими. 23% потрібно застосовувати до різниці, а не до всієї виплати", – додав керівник PlayCity.

На його думку, зміна підходу до оподаткування виграшів може стати одним з дієвих інструментів у боротьбі з нелегальним ринком і водночас створить нормальні умови для розвитку легального бізнесу.