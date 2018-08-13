Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

В Украину едет миссия МВФ
13.08.2018, 19:45

НБУ прокомментировал сообщение о приезде МВФ

НБУ прокомментировал сообщение о приезде МВФ

Визит миссии МВФ окажет позитивное влияние на валютный рынок и расширит возможности для привлечения ресурсов на мировых рынках капитала, указывает НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) считает визит миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев свидетельством улучшения перспектив выделения финансовой помощи в поддержку макроэкономической стабильности. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

"Приезд миссии МВФ в Киев - шаг к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшению ожиданий участников рынка", - подчеркнул председатель НБУ Яков Смолий.

Кроме того, визит окажет положительное влияние на валютный рынок Украины и расширит возможности правительства по привлечению ресурсов на международных рынках капитала. Эти ресурсы необходимы для выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, напоминает Нацбанк.

Ранее представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован сообщил, что полноценная программная миссия МВФ будет работать в Украине с 6 до 19 сентября.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине $17,5 млрд. В марте 2015 года был перечислен первый транш в $5 млрд, в августе того же года - второй транш в 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в $1 млрд каждый.

Правительство Украины рассчитывает получить пятый транш на $2 млрд в этом году.

Читайте также

Санкции в деле. Почему падают валюты России и Турции 13.08.2018Штрафы или здравый смысл. Как “трудовые” проверки убивают бизнес 10.08.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: МВФ, НБУ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 