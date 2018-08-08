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Ракета истребителя НАТО могла улететь в Россию - ВВС Эстонии
08.08.2018, 09:34

НБУ рассчитался с госбюджетом

НБУ рассчитался с госбюджетом

Нацбанк перечислил в госбюджет всю запланированную сумму в 44,6 млрд грн

Национальный банк Украины полностью рассчитался по обязательствам перед государственным бюджетом Украины, оплатив последний транш части прибыли.

Как сообщает пресс-служба НБУ, таким образом, перечислена вся запланированная сумма в размере 44,6 млрд грн.

Прибыль НБУ за 2017 год была перечислена по графику, согласованному с Минфином. Регулятор пояснил, что механизм перечисления средств траншами призван сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы и, соответственно, на динамику инфляции.

Напомним, в прошлом году НБУ перечислил в госбюджет 44,4 млрд грн.

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Теги: госбюджет, НБУ
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