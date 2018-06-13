НБУ: Риски для государственных финансов существенно выросли

Национальный банк Украины (НБУ) считает, что существуют серьезные риски превышения дефицита государственного бюджета в текущем году, установленного на уровне 2,5% ВВП. Об этом регулятор сообщает в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на официальном сайте.
"Слишком оптимистичные прогнозы доходной части государственного бюджета на этапе его формирования привели к трудностям с его выполнением в течение первых четырех месяцев 2018 года", - считают эксперты Нацбанка.
Доходная часть бюджета растет медленнее из-за недопоступления налогов с ввезенных товаров и услуг, акцизов с произведенных в Украине товаров, рентных платежей и прибыли НБУ, тогда как расходы могут вырасти более высокими темпами.
Для достижения запланированного дефицита следует жестко контролировать расходы. Также может потребоваться корректировка слишком оптимистичных показателей доходов и расходов госбюджета, пишет Нацбанк.
"Чтобы выполнить показатели бюджета, правительство, вероятно, прибегнет к экономии на капитальных расходах и жесткому контролю за трансфертами. В этом направлении уже предприняты первые шаги: с 1 мая изменены правила оформления жилищных субсидий, чтобы снизить количество злоупотреблений с получением государственной помощи и повысить ее адресность", - говорится в отчете.
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