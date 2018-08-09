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09.08.2018, 13:48

НБУ снова отказал белорусам в покупке украинской дочки Сбербанка

НБУ снова отказал белорусам в покупке украинской дочки Сбербанка

Нацбанк не видит потенциальных претендентов на покупку Сбербанка, способных его содержать

Белорусский Паритетбанк не соответствует требованиям Национального банка (НБУ) для покупки украинской "дочки" Сбербанка. Об этом сообщает Интерфакс-Украины со ссылкой на первого заместителя главы центробанка Екатерину Рожкову.

"Мы уже один раз отказали заявителю, поскольку он не соответствовал нашим требованиям. Там был целый ряд пунктов, не только технических. Посмотрите на размер капитала и портфеля Паритетбанка и Сбербанка, это одно из несоответствий", - сказала она.

В настоящее время НБУ не видит потенциального покупателя на Сбербанк, отметила Рожкова.

"Для международных институтов покупка затруднена из-за санкций, а среди частных инвесторов я не видела таких, которые были бы в состоянии содержать такое финучреждение. Ведь это не маленький банк, и вопрос не только в том, чтобы его купить, но и в его дальнейшем развитии. А для этого необходим и опыт, и капитал, и возможность этот капитал при необходимости внести. В общем, есть много "но", - объяснила замминистра Нацбанка.

Напомним, 25 июля Нацбанк получил от Паритетбанка второй пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка. В НБУ заявили, что полученные документы находятся на рассмотрении.

До этого, в марте текущего года Нацбанк отказал Паритетбанку в этой покупке, сославшись на несоответствие  заявителя требованиям законодательства Украины.

Паритетбанк - один из 15 крупнейших белорусских банков. В конце мая 2018 года 98,8% акций банка перешли от Управления делами президента к Государственному комитету по имуществу.

Сбербанк Украина - дочерний банк российского Сбербанка. Он входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после того, как в Украине запретили финучреждениям проводить операции с дочерними структурами российских госбанков

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Теги: Сбербанк Украина, НБУ, екатерина рожкова, паритетбанк
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