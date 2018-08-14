НБУ снова вышел на аукцион с продажей валюты

Нацбанк сегодня на аукционе продал $66,6 млн

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Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 14 августа, $66,6 млн - весь запланированный объем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $98,1 млн по курсу от 26,465 грн/долл до 27,47 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 27,46 грн/долл до 27,47 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4619 грн/долл, сообщает НБУ.

На аукционе 3 августа регулятор продал $50 млн - весь запланированный объем. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/долл.