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Евросоюз выделил Украине €15,5 млн на реформу госуправления
14.08.2018, 12:25

НБУ снова вышел на аукцион с продажей валюты

НБУ снова вышел на аукцион с продажей валюты

Нацбанк сегодня на аукционе продал $66,6 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на валютном аукционе сегодня, 14 августа, $66,6 млн - весь запланированный объем. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Всего на аукцион были поданы заявки банков на покупку валюты в объеме $98,1 млн по курсу от 26,465 грн/долл до 27,47 грн/долл.

Регулятор продавал валюту по курсу от 27,46 грн/долл до 27,47 грн/долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,4619 грн/долл, сообщает НБУ.

На аукционе 3 августа регулятор продал $50 млн - весь запланированный объем. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,0886 грн/долл.

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Теги: Валютный аукцион, НБУ
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