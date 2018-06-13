НБУ сохранил требование обязательной продажи 50% валютной выручки

Нацбанк сохранил требование к бизнесу об обязательной продаже 50% валютной выручки

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Национальный банк Украины (НБУ) сохранил требование обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Требование к обязательной продаже поступлений устанавливается на шесть месяцев.

Последний раз Нацбанк менял размер этого требования в начале апреля 2017 года, когда снизил норму 65% до 50%.

Правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для поддержания стабильности на валютном рынке.

Решение утверждено постановлением правления НБУ N65 от 12 июня. Оно вступает в силу 14 июня и будет действовать по 13 декабря 2018 года включительно.

Чистая покупка валюты регулятором на межбанковском валютном рынке с начала 2018 года превысила $1,2 млрд.