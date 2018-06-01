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01.06.2018, 14:20

НБУ сообщил об укреплении гривни в мае

НБУ сообщил об укреплении гривни в мае

По данным регулятора, в мае национальная валюта укрепилась к доллару на 0,5%

Гривня по официальному обменному курсу в мае укрепилась к доллару на 0,5%. Об этом сказано в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за май.

НБУ объясняет укрепление национальной валюты применением жесткой монетарной политики, а также сохранением благоприятной внешней ценовой конъюнктуры для украинского экспорта.

При этом, в НБУ отмечают, что усиление доллара и ухудшение финансовых условий для стран с развивающимися рынками сказались и на украинском валютном рынке, что проявилось "выходом" части нерезидентов с рынка гривневых облигаций внутреннего государственного займа. Как следствие, объем чистой покупки валюты Национальным банком в мае сократился до $181 млн с $303 млн в апреле.

Напомним, госбюджет-2018 предполагает среднегодовой курс 29,3 грн за доллар и курс на конец года - 30,1 грн за доллар.

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Теги: гривня, курс, НБУ
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