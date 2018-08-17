НБУ сообщил, сколько продал валюты на аукционах

С конца июля общая сумма продаж валюты на аукционах Нацбанка составила $646,8 млн,

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Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке, образовавшийся под действием определенных факторов, на этой неделе Национальный банк Украины (НБУ) при проведении валютных интервенций продал $215 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

С конца июля общая сумма продаж валюты составила $646,8 млн, уточняет НБУ.

По его данным, предложение валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни.

В то же время наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов: сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, нуждающихся в валюте для расчетов, и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления.

Кроме того, под влиянием негативных ожиданий уже традиционно накануне осени уменьшается предложение валюты со стороны граждан.

Напомним, сегодня НБУ продал около $25 млн.