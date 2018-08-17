НБУ сообщил, сколько продал валюты на аукционах

Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке, образовавшийся под действием определенных факторов, на этой неделе Национальный банк Украины (НБУ) при проведении валютных интервенций продал $215 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
С конца июля общая сумма продаж валюты составила $646,8 млн, уточняет НБУ.
По его данным, предложение валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривни.
В то же время наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов: сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, нуждающихся в валюте для расчетов, и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления.
Кроме того, под влиянием негативных ожиданий уже традиционно накануне осени уменьшается предложение валюты со стороны граждан.
Напомним, сегодня НБУ продал около $25 млн.
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