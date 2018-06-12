НБУ упростил денежные переводы

В Нацбанке решили внедрять безбумажные технологии на рынке финансовых услуг

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Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине. Постановление НБУ № 62 от 7 июня вступает в силу с 12 июня, сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ намерен создать возможность для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширить круг участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы.

Танкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставлена возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты.

"Клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения", - отмечают в Нацбанке.

Кроме того, в НБУ отметили, что физлица получат возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть в валюте, отличной от валюты его инициирования).