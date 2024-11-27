Центробанк РФ экстренно объявил, что прекращает покупать валюту на фоне падения рубля

Центробанк России (Фото - cbr.ru)

Центробанк РФ с 28 ноября и до конца 2024 года прекращает покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, говорится в пресс-релизе регулятора.

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Это решение принято "в целях снижения волатильности финансовых рынков" и осуществляется "в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила".

В то же время ЦБ продолжит операции по продаже иностранной валюты в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния.

Решение о возобновлении операций на внутреннем валютном рынке будет приниматься регулятором "с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках".

"Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года", — объявил Банк России.

После публикации пресс-релиза Центробанка РФ, рубль стал слегка укрепляться.

Официальный курс евро, установленный Центробанком РФ на 28 ноября, составляет 113,0947 рубля, курс доллара — 108,0104 рубля, курс юаня — 14,8382 рубля.

Девальвация рубля: причины

Российский рубль, который с августа постепенно слабел, за последнюю неделю пережил резкую девальвацию. Его курс упал почти на 8% по отношению к доллару, а также снизился к евро и юаню. Это происходит даже на фоне традиционного увеличения спроса на рубль в период налоговых выплат экспортерами, что обычно поддерживает национальную валюту.

Основной причиной ослабления рубля стало активное приобретение валюты импортерами, опасающимися ее дефицита из-за новых санкций США. 21 ноября в санкционный список SDN были внесены Газпромбанк и несколько других российских банков, которые обеспечивали валютные расчеты для бизнеса и поступления от экспорта газа.

Как отмечают росСМИ, кроме санкций, на рубль давят геополитические риски, падение цен на нефть, удорожание импорта из-за проблем с логистикой, а также ослабление требований к экспортерам возвращать валютную выручку в страну.

Отличительная черта текущей девальвации — отсутствие поддержки от Центрального банка и правительства. Если раньше чиновники активно заявляли о недооцененности рубля и обещали его скорое восстановление, то сейчас валюта осталась один на один с рыночными спекулянтами. Только к вечеру ЦБ сообщил, что до конца года не будет покупать иностранную валюту на рынке, что стало единственным сигналом регулятора на фоне кризиса.

Эксперты прогнозируют, что к концу года курс рубля может упасть до 115–120 долларов.