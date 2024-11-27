Центробанк РФ негайно оголосив, що припиняє купувати валюту на тлі падіння рубля

Центробанк Росії (Фото – cbr.ru)

Центробанк РФ з 28 листопада і до кінця 2024 року припиняє купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, йдеться у пресрелізі регулятора.

Це рішення ухвалено "з метою зниження волатильності фінансових ринків" і здійснюється "в межах дзеркалювання регулярних операцій Мінфіну Росії, пов'язаних із реалізацією бюджетного правила".

Водночас ЦБ продовжить операції з продажу іноземної валюти в межах поповнення та використання коштів Фонду національного добробуту.

Рішення про відновлення операцій на внутрішньому валютному ринку ухвалюватимуться регулятором "з урахуванням ситуації, що складається на фінансових ринках".

"Відстрочені купівлі будуть здійснені протягом 2025 року", – оголосив Банк Росії.

Після публікації пресрелізу Центробанку РФ рубль став злегка зміцнюватися.

Офіційний курс євро, встановлений Центробанком РФ на 28 листопада, становить 113,0947 рубля, курс долара – 108,0104 рубля, курс юаня – 14,8382 рубля.

Девальвація рубля: причини

Російський рубль, який з серпня поступово слабшав, за останній тиждень пережив різку девальвацію. Його курс впав майже на 8% стосовно долара, а також знизився до євро та юаня. Це відбувається навіть на тлі традиційного збільшення попиту на рубль у період податкових виплат експортерами, що зазвичай підтримує національну валюту.

Основною причиною ослаблення рубля стало активне придбання валюти імпортерами, які побоюються її дефіциту через нові санкції США. 21 листопада до списку санкцій SDN були внесені Газпромбанк і кілька інших російських банків, які забезпечували валютні розрахунки для бізнесу і надходження від експорту газу.

Як зазначають росЗМІ, окрім санкцій, на рубль тиснуть геополітичні ризики, падіння цін на нафту, подорожчання імпорту через проблеми з логістикою, а також послаблення вимог до експортерів повертати валютний виторг в країну.

Відмінною рисою поточної девальвації є відсутність підтримки від Центрального банку та уряду. Якщо раніше чиновники активно заявляли про недооціненість рубля й обіцяли його швидке відновлення, то зараз валюта залишилася віч-на-віч із ринковими спекулянтами. Тільки надвечір ЦБ повідомив, що до кінця року не купуватиме іноземної валюти на ринку, що стало єдиним сигналом регулятора на тлі кризи.

Експерти прогнозують, що до кінця року курс рубля може впасти до 115-120 доларів.