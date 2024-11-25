Курс рубля другий день поспіль б’є антирекорди з березня 2022 року

Російський бізнес вже закладає в бюджети курси на рівні 115-120 рублів за долар

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Рубль продовжує стрімко знецінюватися на Московській біржі та ринку Форекс після посилення американських фінансових санкцій, під які потрапили 50 російських банків, включно з державним Газпромбанком. Про це інформує російський "Коммерсантъ".

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Курс долара на ринку Форекс піднявся до 104,32 рубля, майже повторивши максимум за останні два з половиною роки, зафіксований на торгах в п’ятницю. Євро перетнуло позначку 109 рублів вперше з серпня 2023 року: на 18:08 європейська валюта торгується по 109,44 рубля.

25 листопада на торгах юань до рубля встановив новий рекорд, вперше з березня 2022 року, додавши майже 3% за кілька годин і досягнувши позначки 14,49 рубля. З початку листопада китайська валюта подорожчала на 7%.

"Ситуація на ринку викликає тривогу", — зазначає аналітик "Алор Брокер" Олексій Антонов. Разом із рублем продовжують падати російські акції, а індекс Мосбіржі, втративши майже 10% за два тижні, наблизився до мінімумів з травня 2023 року.

Слабкість рубля є результатом посилення санкцій, які торкнулися банків, що відповідають за приток валюти до Росії, зазначає інвестбанкір Євгеній Коган. Однією з головних цілей Мінфіну США став Газпромбанк — останній з великих державних банків, який зберігав доступ до системи SWIFT та американської фінансової системи.

"Нові обмеження США можуть ще більше скоротити валютний потік через експортний канал і призвести до подорожчання імпорту", — попереджає Володимир Євстифеєв з банку "Зеніт".

У Росії спостерігається дефіцит валюти, на тлі якого виникає надлишок рублів через збільшення державних витрат наприкінці року, зазначає Іскандер Луцко з інвестиційної компанії Aigenis. Він прогнозує зростання курсу долара до 110 рублів вже в грудні, водночас бізнес вже закладає в бюджети курси на рівні 115-120 рублів за долар.

У найближчі місяці ринку не вистачатиме приблизно $2-4 млрд валютної пропозиції щомісяця, оцінює Єгор Сусін, керуючий директор ГПБ Private Banking: "Це може призвести до вкрай нестабільної ситуації з ліквідністю на внутрішньому ринку і сильних коливань курсу, як це було влітку-восени 2023 року". Він не виключає, що Центральному банку Росії доведеться втрутитися в ситуацію на валютному ринку.

У Росії курс рубля визначається не ринковими методами, а розрахунками Центробанку.