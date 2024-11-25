Курс рубля второй день подряд бьет антирекорды с марта 2022 года

Российский бизнес уже закладывает в бюджеты курсы на уровне 115-120 рублей за доллар

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Рубль продолжает стремительно обесцениваться на Московской бирже и рынке Форекс после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков, в том числе государственный Газпромбанк. Об этом сообщает российский "Коммерсантъ".

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Курс доллара на рынке Форекс поднялся до 104,32 рубля, почти повторив максимум за последние два с половиной года, зафиксированный на торгах в пятницу. Евро пересек отметку 109 рублей впервые с августа 2023 года: на 18:08 европейская валюта торгуется по 109,44 рубля.

25 ноября на торгах юань к рублю установил новый рекорд, впервые с марта 2022 года, прибавив почти 3% за несколько часов и достигнув отметки 14,49 рубля. С начала ноября китайская валюта подорожала на 7%.

"Ситуация на рынке вызывает тревогу", – отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Вместе с рублем продолжают падать российские акции, а индекс Мосбиржи, потеряв почти 10% за две недели, приблизился к минимуму с мая 2023 года.

Слабость рубля является результатом усиления санкций, коснувшихся банков, которые отвечают за приток валюты в Россию, отмечает инвестбанкир Евгений Коган. Одной из главных целей Минфина США стал Газпромбанк — последний из крупных государственных банков, сохранявший доступ к системе SWIFT и американской финансовой системе.

"Новые ограничения США могут еще больше сократить валютный поток через экспортный канал и привести к удорожанию импорта", — предупреждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

В России наблюдается дефицит валюты, на фоне которого возникает избыток рублей из-за увеличения государственных расходов в конце года, отмечает Искандер Луцко из инвестиционной компании Aigenis. Он прогнозирует рост курса доллара до 110 рублей уже в декабре, в то же время бизнес уже закладывает в бюджеты курсы на уровне 115–120 рублей за доллар.

В ближайшие месяцы рынку будет не хватать примерно $2-4 млрд валютного предложения ежемесячно, оценивает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking: "Это может привести к крайне нестабильной ситуации с ликвидностью на внутреннем рынке и сильным колебаниям курса, как это было летом-осенью 2023 года". Он не исключает, что Центральному банку России придется вмешаться в ситуацию на валютном рынке.

В России курс рубля определяется не рыночными методами, а расчетами Центробанка.