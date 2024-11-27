До кінця року рубль може досягти 115-120 за долар — Reuters

Рубль продовжує падіння: курс досяг найнижчого рівня з 2022 року і це ще не кінець

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Російський рубль знизився більш ніж на 24% з початку серпня, коли почалося його падіння, і може продовжити слабшати. Про це говорять економічні аналітики, повідомляє Reuters.

Російський рубль продовжує слабшати на фоні економічної нестабільності у РФ та нових санкцій США. 27 листопада його курс до долара США знизився на 0,86%, досягнувши позначки 106,40, а до китайського юаня впав на 0,51%, до 14,74, що є мінімумом із березня 2022 року — першого місяця після вторгнення Росії в Україну.

Ключовою причиною ослаблення рубля є значний відплив капіталу з російського фондового ринку, який з початку року впав більш ніж на 20%. Інвестори масово переводять кошти з акцій на депозити, які пропонують відсоткові ставки, вищі за рекордну базову ставку Центробанку РФ — 21%.

Аналітики BCS Brokerage зазначають, що на валютному ринку спостерігається паніка через невизначеність, а інвестори очікують на реакцію фінансових органів.

Послаблення рубля підживлює інфляцію, яка вже перевищує прогнози Центробанку. Згідно з його оцінками, кожне зниження курсу на 10% додає 0,5% до інфляції. Це означає, що падіння рубля за останні чотири місяці може збільшити інфляцію на 1,5%.

Експерти прогнозують, що до кінця року курс рубля може впасти до 115–120 за долар. Вони закликають уряд та Центробанк ужити заходів, зокрема змусити експортерів продавати більше валюти та скоротити державні закупівлі.

Санкції проти російського фінансового сектору також відіграють ключову роль. Вони ускладнили зовнішньоторговельні операції, особливо у нафтовому та газовому секторах, спричинивши дефіцит валюти. Попри це, ціни на нафту залишаються стабільними, що допомагає експортерам отримувати вигоду від слабкого рубля.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов зазначив, що нинішній курс валюти сприяє збільшенню доходів державного бюджету через зростання податків і експортних зборів. Експерти ж припускають, що таке послаблення курсу може бути частиною свідомої політики для балансування бюджету.