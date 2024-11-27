До конца года рубль может достичь 115-120 за доллар — Reuters

Рубль продолжает падение: курс достиг самого низкого уровня с 2022 года и это еще не конец

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Российский рубль снизился более чем на 24% с начала августа, когда началось его падение, и может продолжить ослабевать. Об этом говорят экономические аналитики, сообщает Reuters.

Российский рубль продолжает ослабевать на фоне экономической нестабильности в РФ и новых санкций США. 27 ноября его курс к доллару США снизился на 0,86%, достигнув отметки 106,40, а к китайскому юаню упал на 0,51%, до 14,74, что является минимум с марта 2022 года — первого месяца после вторжения России в Украину.

Ключевой причиной ослабления рубля является значительный отток капитала с российского фондового рынка, с начала года упавший более чем на 20%. Инвесторы массово переводят средства с акций на депозиты, которые предлагают процентные ставки выше рекордной базовой ставки Центробанка РФ — 21%.

Аналитики BCS Brokerage отмечают, что на валютном рынке наблюдается паника из-за неопределенности, а инвесторы ожидают реакции финансовых органов.

Ослабление рубля подпитывает инфляцию, уже превышающую прогнозы Центробанка. Согласно его оценкам, каждое снижение курса на 10% прибавляет 0,5% к инфляции. Это означает, что падение рубля в последние четыре месяца может увеличить инфляцию на 1,5%.

Эксперты прогнозируют, что до конца года курс рубля может упасть до 115–120 долларов. Они призывают правительство и Центробанк принять меры, в частности, заставить экспортеров продавать больше валюты и сократить государственные закупки.

Санкции против российского финансового сектора также играют ключевую роль. Они осложнили внешнеторговые операции, особенно в нефтяном и газовом секторах, повлекшие дефицит валюты. Несмотря на это, цены на нефть остаются стабильными, что помогает экспортерам извлекать выгоду от слабого рубля.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что нынешний курс валюты способствует увеличению доходов государственного бюджета из-за роста налогов и экспортных сборов. Эксперты предполагают, что такое ослабление курса может быть частью сознательной политики для балансировки бюджета.