В Китае бывшего главу Bank of China приговорили к смертной казни за взятки

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Суд в китайской провинции Шаньдун приговорил бывшего главу одного из крупнейших банков Китая – Bank of China – к смертной казни за взяточничество и незаконную выдачу кредитов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщения в китайских государственных СМИ.

Осужденный Лю Лянгэ возглавил Bank of China в 2019 году, а до этого работал в Народном банке Китая и Экспортно-импортном банке Китая. В 2021 году был уволен с должности по обвинению в незаконной деятельности и получении взяток.

В обвинительном приговоре сказано, что Лю воспользовался своим положением, чтобы добиться продвижения по службе многих людей, и что сумма полученных взяток была "особенно огромной" и составила более 121 млн юаней ($17 млн). Также выяснилось, что Лю нарушил законы, одобрив кредиты на сумму более 3,32 млрд юаней, что привело к убыткам в размере более 190 млн юаней.

Суд учел тот факт, что Лю сознался во всех преступлениях и вернул большую часть денег. Поэтому ему вынесен приговор с отсрочкой исполнения в два года. По китайским законом это означает, что Лю казнят только в том случае, если он в течение двух лет совершит преступление.

Антикоррупционный орган Китая в последние месяцы развернул кампанию по разоблачению нарушений в финансовом секторе, которая коснулась высокопоставленных банкиров. Ранее в октябре к семерной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговорили бывшего заместителя главы Центрального банка Китая Фань Ифэя. Его также обвиняли во взяточничестве.