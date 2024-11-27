ПУМБ хочет привлечь часть клиентов monobank

Банк

Заставлять клиентов банка переходить с одной платежной системы на другую неправильно. Об этом в комментарии LIGA.net заявил заместитель председателя правления по розничному бизнесу ПУМБ Дмитрий Полищук.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Отказаться от одной из ведущих платежных систем в мире, чтобы что?.. Чтобы у клиента не было выбора? Это ведь неправильно. Можно сколько угодно искать финансовую выгоду для себя от сотрудничества с тем или иным партнером, но у ПУМБ всегда главным был и остается клиент. Навязывать клиенту что-то неправильно. А тем более когда клиенты уже этим пользуются и к чему-то привыкли, имеют массу платных подписок по этой карточке и пр. Сменить одну карточку на другую – это нужно все перепривязать и перенастроить заново. Это куча времени и нервов. Не думаю, что клиенты этому обрадуются", – отметил Полищук.

Заменить карты Mastercard на Visa к началу 2025 года обязал своих клиентов monobank. Продолжать пользоваться картами Mastercard банк разрешил только премиум-клиентам.

Причиной такого решения monobank стали предложенные банку лучшие условия сотрудничества от основного конкурента Mastercard на рынке платежных систем Visa.

"Время от времени платежные системы пересматривают условия работы с банками. Visa предложила более выгодные для нас условия работы на следующие пять лет. Эти условия позволяют нам сохранить нынешние стандарты качества обслуживания, поэтому мы предлагаем некоторым клиентам перейти на Visa", – ответили на запрос LIGA.net в monobank.

Полищук называет выбор платежной системы важным, потому что нюансов для каждого человека может быть много. "У одних — это личная лояльность, у других — это требование в партнерских отношениях, у кого-то — страна, для которой выбирают карту и пр. Но главное — предоставлять право клиенту такого выбора. У ПУМБ он есть", – говорит он.

У каждой из систем есть отдельные предложения для держателей их карт, с которыми можно ознакомиться на сайтах MasterCard и Visa . Каждая система реализует выгодные акции и предложения. Всегда много интересных предложений и у Masterсard, и у Visа.

"Для тех, кому теперь нельзя иметь карту Masterсard в других банках, мы предлагаем открыть ее в ПУМБ, да еще и 200 грн бонуса за это получить", – отметил Дмитрий Полищук.

По состоянию на сегодняшний день у monobank — более 8 млн клиентов.

Детальнее по теме читайте в материале: Что выгодно банку – невыгодно клиенту. Какие последствия отказа monobank от Mastercard