Что выгодно банку – невыгодно клиенту. Какие последствия отказа Monobank от Mastercard

До начала 2025 года Monobank обязал своих клиентов заменить карты Mastercard на Visa. Продолжать пользоваться картами Mastercard банк разрешил только премиум-клиентам. Очевидной причиной этого являются предложенные банку лучшие условия сотрудничества от основного конкурента Mastercard на рынке платежных систем Visa.

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"Время от времени платежные системы пересматривают условия работы с банками. VISA предложила более выгодные условия для нас работы на следующие 5 лет. Эти условия позволяют нам сохранить текущие стандарты качества обслуживания, поэтому мы предлагаем некоторым клиентам перейти на VISA", – ответили на запрос LIGA.net в Monobank.

Клиентам Monobank объяснил, что переход с Mastercard на Visa является заботой именно о них.

"Мы стремимся сохранить для вас комфортные условия пользования, поэтому договорились с Visa о партнерстве, которое позволит сохранить нынешний уровень обслуживания клиентов", – говорится в уведомлениях, адресованных держателям карт Mastercard в мобильном банкинге Monobank.

Также LIGA.net в Monobank заверили, что клиенты с картами Mastercard, получившие предложение перейти на VISA, смогут продолжать пользоваться банком при любом решении и для них ничего не изменится.

В то же время сообщения в банкинге от Monobank предупреждают о прекращении начисления кэшбека по картам Mastercard уже с 25 ноября этого года.

В других сообщениях указывается, что замена карты другой платежной системы позволит сохранить выгодные условия пользования, в частности – начисление кэшбека.