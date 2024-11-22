Що вигідно банку – невигідно клієнту. Які наслідки відмови Monobank від Mastercard

До початку 2025 року Monobank зобов’язав своїх клієнтів замінити картки Mastercard на Visa. Продовжувати користуватися картками Mastercard банк дозволив тільки преміумклієнтам. Очевидною причиною цього є запропоновані банку кращі умови співпраці від основного конкурента Mastercard на ринку платіжних систем Visa.

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"Час від часу платіжні системи переглядають умови роботи з банками. VISA запропонувала більш вигідні умови роботи для нас на наступні 5 років. Ці умови дозволяють нам зберегти поточні стандарти якості обслуговування, тому ми пропонуємо деяким клієнтам перейти на VISA", – відповіли на запит LIGA.net у Monobank.

Клієнтам Monobank пояснив, що перехід з Mastercard на Visa є турботою саме про них.

"Ми прагнемо зберегти для вас комфортні умови користування, тому домовилися з Visa про партнерство, яке дозволить зберегти нинішній рівень обслуговування клієнтів", – вказано у сповіщеннях, адресованих власникам карток Mastercard у мобільному банкінгу Monobank.

Також LIGA.net у Monobank запевнили, що клієнти з картками Mastercard, які отримали пропозицію перейти на VISA, зможуть продовжувати користуватися банком за будь-якого рішення і для них нічого не зміниться.

Водночас повідомлення у банкінгу від Monobank попереджають про припинення нарахування кешбеку за картками Mastercard уже з 25 листопада цього року.

В інших повідомленнях зазначено, що заміна картки іншої платіжної системи дозволить зберегти вигідні умови користування, зокрема – нарахування кешбеку.