ПУМБ хоче залучити частину клієнтів monobank

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Змушувати клієнтів банку переходити з однієї платіжної системи на іншу є неправильним. Про це у коментарі LIGA.net заявив заступник голови правління з роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Поліщук.

"Відмовитися від однієї з провідних платіжних систем у світі, щоб що?.. Щоб у клієнта не було вибору? Це ж неправильно. Можна скільки завгодно шукати фінансову вигоду для себе від співпраці з тим чи іншим партнером, але в ПУМБ завжди головним був і залишається клієнт. Нав'язувати клієнту щось — це неправильно. А тим більше коли клієнти вже цим користуються і до чогось звикли, мають купу платних підписок за цією карткою тощо. Змінити одну картку на іншу – це ж треба все переприв’язати та переналаштувати заново. Це купа часу і нервів. Не думаю, що клієнти цьому зрадіють", – зазначив Поліщук.

Замінити картки Mastercard на Visa до початку 2025 року зобов’язав своїх клієнтів monobank. Продовжувати користуватися картками Mastercard банк дозволив тільки преміумклієнтам.

Причиною такого рішення monobank стали запропоновані банку кращі умови співпраці від основного конкурента Mastercard на ринку платіжних систем Visa.

"Час від часу платіжні системи переглядають умови роботи з банками. Visa запропонувала вигідніші для нас умови роботи на наступні п'ять років. Ці умови дозволяють нам зберегти поточні стандарти якості обслуговування, тому ми пропонуємо деяким клієнтам перейти на Visa", – відповіли на запит LIGA.net у monobank.

Поліщук називає вибір платіжної системи важливим, бо нюансів для кожної людини може бути багато. "В когось — це особиста лояльність, в інших — це вимога у партнерських відносинах, в когось — країна, для якої обирають картку тощо. Та головне — давати право клієнту такого вибору. У ПУМБ він є", – каже він.

У кожної з систем є окремі пропозиції для тримачів їх карток, з якими можна ознайомитися на сайтах Mastercard та Visa . Кожна система реалізує вигідні акції та пропозиції. Завжди багато цікавих пропозицій і в Mastercard, і в Visa.

"Для тих, кому тепер не можна мати карту Mastercard в інших банках, ми пропонуємо відкрити її в ПУМБ, та ще й 200 грн бонусу за це отримати", – зазначив Дмитро Поліщук.

Станом на сьогодні monobank має понад 8 млн клієнтів.

Детальніше на тему читайте у матеріалі: Що вигідно банку – невигідно клієнту. Які наслідки відмови monobank від Mastercard