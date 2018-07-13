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13.07.2018, 17:25

НБУ вернул 2 млрд грн долга по рефинансированию банков

НБУ вернул 2 млрд грн долга по рефинансированию банков

Вырученные средства Нацбанк получил от реализации ФГВФЛ залогового имущества неплатежеспособных банков

Национальный банк Украины в первом полугодии 2018 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,9 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, эта сумма складывалась из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) залогового имущества (активов) и средств, полученных из других источников.

В частности, НБУ получил 858,4 млн грн от реализации имущественных прав. Еще 434,8 млн грн - от погашения ОВГЗ.

"Объем согласования НБУ начальных цен реализации имущественных прав по заложенным кредитным договорам увеличился в 10 раз - до 75,4 млрд  грн - по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (7,9 млрд грн), что связано с продолжением портфельного согласования реализации активов", - отметил регулятор.

Другие задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков погасили за счет реализации недвижимого имущества на сумму 382,6 млн грн, принятия ипотеки на баланс НБУ - 106,8 млн грн и погашения долгов по заложенными НБУ кредитам на сумму 133,6 млн грн.

По самой высокой цене (308 млн грн) в первом полугодии 2018 года было реализовано имущественные права, переданные Дельта Банком в залог НБУ.

В Нацбанке напомнили, что в первом полугодии 2017 года регулятор получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 514,7 млн грн.

С января 2017 года реализация заложенного НБУ имущества осуществляется ФГВФЛ через систему торгов ProZorro. Продажи.

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Теги: НБУ, рефинансирование, кредиты, долги
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