Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:

Украинского журналиста Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы
04.06.2018, 11:35

НБУ запретил принимать 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в РФ

НБУ запретил принимать 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в РФ

В Украине запретили принимать 100 рублей, выпущенные к Чемпионату мира по футболу в РФ

Национальный банк Украины запретил украинским банкам принимать для зачисления на счета и обмена 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в России. Также запретили памятную монету в три рубля. Об этом идет речь в телеграмме НБУ Укрпочте и банковским финучреждениям, которая есть в распоряжении ЛІГА: ЗАКОН.

Полимерную банкноту 100 рублей, которую выпустили еще неделю назад в честь Чемпионата мира по футболу FIFA, запретили, так как ее на оборотной стороне в форме мяча изображена территория РФ вместе с оккупированным Крымом.

Монету в три рубля запретили, поскольку она посвящена Свято-Троицкому собору в Симферополе. Монета была запущена в оборот 15 марта 2018 года.

Фото - finansoviyblog.ru


Фото - Центральный банк РФ

Читайте также

Летнее затишье. Что будет с курсом гривни во второй половине года 04.06.2018Выход из серой зоны. Как Украина переходит на безнал 31.05.2018
Отправить:
Распечатать:
Теги: НБУ, запрет, монета, чм-2018, банкнота
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 