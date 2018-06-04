НБУ запретил принимать 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в РФ

Национальный банк Украины запретил украинским банкам принимать для зачисления на счета и обмена 100 рублей, выпущенные к ЧМ-2018 в России. Также запретили памятную монету в три рубля. Об этом идет речь в телеграмме НБУ Укрпочте и банковским финучреждениям, которая есть в распоряжении ЛІГА: ЗАКОН.
Полимерную банкноту 100 рублей, которую выпустили еще неделю назад в честь Чемпионата мира по футболу FIFA, запретили, так как ее на оборотной стороне в форме мяча изображена территория РФ вместе с оккупированным Крымом.
Монету в три рубля запретили, поскольку она посвящена Свято-Троицкому собору в Симферополе. Монета была запущена в оборот 15 марта 2018 года.
Фото - finansoviyblog.ru
Фото - Центральный банк РФ
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