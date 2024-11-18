Содержание:
  1. Ощадбанк
  2. ПриватБанк
  3. Укрэксимбанк
  4. Укргазбанк
  5. Поликомбанк

С 2022 года украинские банки начали предлагать открытие депозитов для военнослужащих и иногда для членов их семей (члены семьи первой степени родства: родители, муж/жена, дети).

Все эти банки являются государственными. В большинстве из них ставка процентов по депозитам для военнослужащих выше общих на 1,5-2%.

Коммерческие банки таких преференций этой категории клиентов почти не предлагают.

Какие банки предлагают открывать вклады, на каких условиях и под какой процент? Об этом в обзоре предложений от крупнейших финучреждений от LIGA.net.

Справка
Следует помнить, что доход по депозитам в Украине облагается согласно Налоговому кодексу налогом на доходы физических лиц в размере 18% от суммы начисленных процентов по вкладу и дополнительно удерживается военный сбор. До изменений в НКУ он был в размере 1,5% суммы начисленных процентов. Но парламент уже принял закон о его повышении до 5%. Однако этот закон еще не вступил в силу.

Ощадбанк

Ощадбанк предлагает депозит "Мой защитник" на три месяца и полгода. Процентная ставка по нему соответственно 12% и 12,5% до налогообложения. Выплата процентов ежемесячная. Пополнение и пролонгация возможны.

Условно, при вкладе 5000 грн вы через 3 месяца получаете после налогообложения (при условии "старой" ставки в 1,5% военного сбора) 125,37 грн в дополнение к вкладу. За полгода вам начисляют уже 246,06 грн процентов к депозиту.

Вклад предполагает бесплатную возможность оформления доверенности по депозитному счету. То есть завещательное распоряжение им. Его можно оформить уже при открытии.

Отличие от аналогичных программ для других физических лиц – размер минимального депозита и возможность пополнения. В частности, "обычный" вклад "Моя победа" под те же проценты должен быть не менее 10 000 грн и не предусматривает возможности дополнительного внесения средств.

ПриватБанк

ПриватБанк предлагает военнослужащим депозит "Слава Героям" под 13,5% до налогообложения. Это самые высокие проценты из тех, которые предлагает это финучреждение по вкладам. Он открывается минимум на год.

Оформить депозит могут только военнослужащие, получающие от государства целевые выплаты по зарплатному проекту в ПриватБанке.

Выплата процентов ежемесячная. Пополнение и пролонгация возможны, однако при пополнении снимут комиссию в размере 0,5%.

Укрэксимбанк

Укрэксимбанк дает возможность вкладов военнослужащим и членам их семей. Банк предлагает депозитные программы "Защитник Украины" под 11,8–12,35% годовых в гривне в зависимости от сроков.

Еще есть возможность делать такие вклады в долларах США и евро под 1,25-1,75% и 0,5-0,85% соответственно. Есть дополнительные бонусы в 0,5%, связанные с условиями открытия – в отделениях или в мобильном приложении.

Сроки вкладов:

  • 93 – 183 дней (условно – полгода);

  • 184 – 367 дней (условно – до года);

  • 368 – 3650 дней (условно – до 10 лет).

Минимальная сумма – не менее 25 000 гривен или 1000 долларов США, или 1000 евро – для депозита, оформление которого осуществляется вкладчиком онлайн в мобильном приложении.

При личном обращении вкладчика или его представителя – не менее 50 000 гривен или 1000 долларов США, или евро.

Пополнение невозможно. Выплата процентов – ежемесячно.

Укргазбанк

Укргазбанк тоже предлагает "Депозит для военных" не только в гривне, но и в долларах. В гривне ставка – 13,25% годовых, в долларах США – до 1,75%.

Срок – от 1 месяца до 2 лет. Минимальная сумма вклада – 1000 грн или 100 долларов США. Выплата процентов – ежемесячно или в конце срока. Есть возможность автопролонгации депозита.

Данный депозит могут открыть как военные, так и члены их семей – жена (муж), родители или дети.

Поликомбанк

Поликомбанк черниговца Николая Тарасовца в ноябре 2024 года предлагал для военнослужащих и членов их семей срочный депозит "Воинам Украины".

Валюта – гривня, доллар США, евро. Ставка годовых – до 14,7% годовых в гривне, 1,5% в долларе и евро. Срок 3 или 12 месяцев. Минимальная сумма – 5000 грн, 200 долларов, 200 евро. Выплата процентов: ежемесячно или в конце срока.

Это единственный не государственный банк, предлагающий отдельные депозитные программы для военнослужащих. По стоимости активов Поликомбанк занимает 56 место среди 63 украинских банков по состоянию на сентябрь 2024 года.

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