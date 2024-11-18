З 2022 року українські банки почали пропонувати відкрити депозити для військовослужбовців й іноді для членів їхніх родин (члени сім’ї першого ступеня споріднення: батьки, чоловік/дружина, діти).

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Усі ці банки є державними. У більшості з них ставка відсотків за депозитами для військовослужбовців вища від загальних на 1,5-2%.

Комерційні банки таких преференцій для цієї категорії клієнтів майже не пропонують.

Які банки пропонують відкривати вклади, за яких умов і під який відсоток? Про це в огляді пропозицій від найбільших фінустанов від LIGA.net.

Довідка Варто пам'ятати, що дохід за депозитами в Україні оподатковується згідно з Податковим кодексом податком на доходи фізичних осіб у розмірі 18% від суми нарахованих процентів за вкладом і додатково утримується військовий збір. До змін у ПКУ він був у розмірі 1,5% від суми нарахованих процентів. Але парламент уже ухвалив закон про його підвищення до 5%. Проте цей закон ще не почав діяти. Варто пам'ятати, що дохід за депозитами в Україні оподатковується згідно з Податковим кодексом податком на доходи фізичних осіб у розмірі 18% від суми нарахованих процентів за вкладом і додатково утримується військовий збір. До змін у ПКУ він був у розмірі 1,5% від суми нарахованих процентів. Але парламент уже ухвалив закон про його підвищення до 5%. Проте цей закон ще не почав діяти.

Ощадбанк

Ощадбанк пропонує депозит "Мій захисник" на три місяці й пів року. Процентна ставка за ним відповідно 12% і 12,5% до оподаткування. Виплата відсотків щомісячна. Поповнення і пролонгація можливі.

Умовно, у разі вкладу 5000 грн, ви через 3 місяці отримуєте після оподаткування (за умови "старої" ставки в 1,5% військового збору) 125,37 грн на додачу до вкладу. За пів року вам нараховують уже 246,06 грн відсотків до депозиту.

Вклад передбачає безоплатну можливість оформлення довіреності за депозитним рахунком. Тобто заповідальне розпорядження ним. Його можна оформити вже під час відкриття.

Відмінність від аналогічних програм для інших фізичних осіб – розмір мінімального депозиту та можливість поповнення. Зокрема, "звичайний" вклад "Моя перемога" під ті самі відсотки має бути не менше 10 000 грн і не передбачає можливості додаткового внесення коштів.

ПриватБанк

ПриватБанк пропонує військовослужбовцям депозит "Слава Героям" під 13,5% до оподаткування. Це найвищі відсотки з тих, котрі пропонує ця фінустанова за вкладами. Він відкривається щонайменше на рік.

Оформити депозит можуть тільки військовослужбовці, які отримують від держави цільові виплати за зарплатним проєктом у ПриватБанку.

Виплата відсотків щомісячна. Поповнення і пролонгація можливі, однак за поповнення знімуть комісію у розмірі 0,5%.

Укрексімбанк

Укрексімбанк дає можливість вкладів для військовослужбовців і членів їх сімей. Банк пропонує депозитні програми "Захисник України" під 11,8-12,35% річних у гривні залежно від строків.

Ще є можливість робити такі вклади у доларах США та євро під 1,25-1,75% і 0,5-0,85% відповідно. Є додаткові бонуси в 0,5%, пов'язані з умовами відкриття – у відділеннях чи в мобільному застосунку.

Терміни вкладів:

93 – 183 днів (умовно – пів року);

184 – 367 днів (умовно – до року);

368 – 3650 днів (умовно – до 10 років).

Мінімальна сума – не менше 25 000 грн або 1000 доларів США, або 1000 євро – для депозиту, оформлення якого здійснюється вкладником онлайн у мобільному застосунку.

У разі особистого звернення вкладника або його представника – не менше 50 000 грн або 1000 доларів США чи євро.

Поповнення неможливе. Виплата процентів – щомісяця.

Укргазбанк

Укргазбанк теж пропонує "Депозит для військових" не тільки в гривні, а й у доларах. В гривні ставка – 13,25% річних, у доларах США – до 1,75%.

Термін – від 1 місяця до 2 років. Найменша сума вкладу – 1000 грн або 100 доларів США. Виплата відсотків – щомісяця або наприкінці строку. Є можливість автопролонгації депозиту.

Даний депозит можуть відкрити як військові, так і члени їх родин – дружина (чоловік), батьки або ж діти.

Полікомбанк

Полікомбанк чернігівця Миколи Тарасовця у листопаді 2024 року пропонував для військовослужбовців і членів їх родин строковий депозит "Воїнам України".

Валюта – гривня, долар США, євро. Ставка річних – до 14,7% річних у гривні, 1,5% у доларі та євро. Строк 3 або 12 місяців. Найменша сума – 5000 грн, 200 доларів, 200 євро. Виплата процентів: щомісяця або наприкінці строку.

Це єдиний не державний банк, який пропонує окремі депозитні програми для військовослужбовців. За вартістю активів Полікомбанк посідає 56 місце серед 63 українських банків станом на вересень 2024 року.