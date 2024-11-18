ГБР задержало бывшую руководительницу облуправления Налоговой. Ей грозит 13 лет

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Государственное бюро расследований задержало бывшую главу налоговой службы Днепропетровской области по подозрению в организации схемы по уклонению от уплаты НДС. Об этом сообщила местная прокуратура и пресс-служба ГБР.

По данным следствия, должностные лица налоговой службы в Днепре создали фиктивную аналитическую группу, через которую помогали рисковым предприятиям избегать налогообложения. Только от операций с одним предприятием государство потеряло 56 млн грн.

Инкриминируемая схема действовала в 2020-2023 годах. Ее организатором считают бывшую руководительницу областной налоговой службы и группу подчиненных налоговиков, которых она якобы привлекла.

Схема позволяла рисковым предприятиям поставлять товары без НДС. Для прикрытия была создана "аналитическая группа", препятствовавшая остановке регистрации налоговых накладных. Следствие считает, что было незаконно зарегистрировано не менее 36 налоговых накладных.

В ходе операции задержали пятерых человек в разных городах Украины. Одна фигурантка пыталась уехать из страны, но была задержана на западной границе.

Для четырех фигурантов избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 1 до 5 млн грн.

Четверым задержанным сообщено о подозрении в использовании служебного положения и создании преступной организацией (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 УК Украины). Бывшей руководительнице ГНС в Днепропетровской области сообщили подозрение еще и в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины). Возможное наказание – до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.