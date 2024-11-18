ДБР затримало колишню керівницю облуправління Податкової. Їй загрожує 13 років

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Державне бюро розслідувань затримало колишню очільницю податкової служби Дніпропетровської області за підозрою в організації схеми з ухилення від сплати ПДВ. Про це повідомила місцева прокуратура та пресслужба ДБР.

За даними слідства, посадовці податкової служби у Дніпрі створили фіктивну аналітичну групу, через яку допомагали ризиковим підприємствам уникати оподаткування. Лише від операцій з одним підприємством держава втратила 56 млн грн.

Інкримінована схема діяла у 2020-2023 роках. Її організаторкою вважають колишню керівницю обласної податкової служби та групу підлеглих податківців, яких вона нібито залучила.

Схема дозволяла ризиковим підприємствам постачати товари без сплати ПДВ. Для прикриття була створена "аналітична група", яка перешкоджала зупиненню реєстрації податкових накладних. Слідство вважає, що було незаконно зареєстровано щонайменше 36 податкових накладних.

Під час операції були затримані п'ятеро осіб у різних містах України. Одна фігурантка намагалася виїхати з країни, але була затримана на західному кордоні.

Для чотирьох фігурантів обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1 до 5 млн грн.

Чотирьом затриманим повідомлено про підозру у використанні службового становища і створенні злочинної організації (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 КК України). Колишній керівниці ДПС у Дніпропетровській області повідомили підозру ще й у створенні та керівництві злочинною організацією (ч. 3 ст. 255 КК України). Можливе покарання – до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.