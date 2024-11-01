НБУ наказав банкам повідомляти про виявлені випадки "дроблення бізнесу"

НБУ взявся за використання великими компаніями "ФОПівських схем". Йдеться про метод "подрібнення" бізнесу на декілька ФОП задля мінімізації податків

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Національний банк України надав рекомендації банкам і небанківським фінансовим установам для виявлення механізмів "дроблення бізнесу". Про це інформує пресслужба регулятора.

У НБУ зазначають, що схема ухилення від сплати податків відбувається розподілом діяльності юридичної особи через інших суб’єктів господарювання, зокрема через фізичних осіб-підприємців (ФОП), які працюють на спрощеній системі оподаткування.

У своєму листі до банків, небанківських установ і банківських асоціацій Національний банк наводить ознаки, що можуть свідчити про зв’язки між юридичною особою та ФОП, так званою Групою.

"Якщо аналіз виявляє приналежність клієнтів до цієї Групи, фінансові установи мають підстави припускати, що діяльність суб’єкта може бути спрямована на ухилення від податків. У такому випадку установи повинні повідомити Держфінмоніторинг про виявлені операції та оцінити подальші ділові відносини з урахуванням виявлених ризиків", – повідомили в НБУ.

Виконуючи ці рекомендації, банки та небанківські фінансові установи зможуть вдосконалити системи запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також підвищити ефективність управління ризиками у сфері фінансового моніторингу, зазначають у Нацбанку.