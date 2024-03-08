Гетманцев пояснив рекордну кількість нових ФОПів – оптимізація податків і мобілізація

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

В Україні у 2023 році відкрили рекордну кількість нових ФОПів – понад 300 000. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що це свідчить не стільки про відновлення економіки, скільки про спробу обійти податки й мобілізацію. Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

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"Мені як провладному політикові легше було б сказати, що економіка відновлюється: дивіться, мовляв, яке зростання… Економіка справді відновлюється, але, на жаль, не такими темпами, якими зростає кількість ФОПів. Я провів на своєму телеграм-каналі опитування, думки учасників якого розділилися. Половина респондентів вважає, що справді йдеться про адаптацію економіки, інша половина – що це побудова схем з ухилення від оподаткування. Я, на жаль, змушений погодитися з останніми. Бо належних передумов для суттєвого зростання економіки немає. І збільшення кількості ФОПів значною мірою пов’язане з оптимізацією податків та зі спробою обійти певні мобілізаційні процедури – постановку на облік у ТЦК під час найму", – сказав Гетманцев.

Під час інтерв'ю він також підтвердив, що влада розглядає можливість впровадження військового збору для ФОПів першої й другої груп, але рішення поки немає.

"Концептуально з пропозицією Мінфіну про те, що військовий збір повинні сплачувати всі, складно сперечатися. Утім, ми уважно вивчимо всі його розрахунки, щоб зрозуміти, наскільки це допоможе поповнити бюджет і як позначиться на роботі малого підприємництва", – сказав він.