Гетманцев объяснил рекордное количество новых ФОПов – оптимизация налогов и мобилизация

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В Украине в 2023 году открыли рекордное количество новых ФОПов – более 300 000. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что это свидетельствует не столько о восстановлении экономики, сколько о попытке обойти налоги и мобилизацию. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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"Мне как провластному политику легче было бы сказать, что экономика восстанавливается: смотрите, мол, какой рост… Экономика действительно восстанавливается, но, к сожалению, не такими темпами, как растет количество ФОПов. Я провел на своем телеграмм-канале опрос, мнения участников которого разделились. Половина респондентов считает, что действительно речь идет об адаптации экономики, другая половина – что это построение схем по уклонению от налогообложения. Я, к сожалению, вынужден согласиться с последними. Потому что должных предпосылок для существенного роста экономики нет. И увеличение количества ФОПов значительной мерой связано с оптимизацией налогов и попыткой обойти определенные мобилизационные процедуры – постановку на учет в ТЦК во время найма", — сказал Гетманцев.

В ходе интервью он также подтвердил, что власти рассматривают возможность внедрения военного сбора для ФОПов первой и второй групп, но решения пока нет.

"Концептуально с предложением Минфина о том, что военный сбор должны платить все, сложно спорить. Впрочем, мы внимательно изучим все его расчеты, чтобы понять, насколько это поможет пополнить бюджет и как отразится на работе малого предпринимательства", – сказал он.